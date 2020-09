IL CASO

ROMA Che trambusto ieri nelle stanze che contano nel centrodestra. Vengono compulsate le indiscrezioni. Viene notata e discussa l'arrabbiatura - lui preferisce chiamarla «amarezza» - di Matteo Salvini che lamenta di essere stato lasciato solo dagli alleati nel momento per lui più difficile ma anche più simbolico, il processo sabato a Catania per sequestro di persone nel caso della nave Gregoretti, e i vertici di FdI e Forza Italia concordano che occorre cambiare linea. Ovvero, non lasciare solo quello che ancora, almeno formalmente, è il capo della coalizione e sostenerlo nella battaglia in nome della sua innocenza. Tutti a Catania, insomma: questo si decide di fare a sostegno di Matteo e non il contrario come sembrava che fosse. Cioè la presa di distanza dall'happening che il capo leghista, con tutte le sue truppe, con i parlamentari e con gli europarlamentari, ha organizzato già a partire da giovedì nella città etnea. Un festival «per la libertà»: questo il senso. E poteva non esserci Berlusconi? In spirito ci sarà. Ieri da Arcore ha diramato un appello a tutti i deputati e senatori forzisti: «Andate a Catania a sostenere Salvini, stategli vicino nella sua battaglia che è da sempre la nostra battaglia per una giustizia giusta». Ma quanti azzurri andranno davvero ad accompagnare Matteo in tribunale? L'importante - come dice il senatore Giro, unico forzista che da subito aveva detto che sarebbe andato a dare manforte all'amico Matteo - è che «Silvio c'è». Giorgia Meloni ci sarà anche fisicamente. «Sarò personalmente a Catania con una delegazione del nostro partito - annuncia la leader di Fratelli d'Italia - per portare la mia solidarietà a Salvini. E per ribadire un concetto: un ministro non può essere processato per aver fatto ciò che la gran parte degli italiani chiedeva. Ossia aver applicato la legge italiana e aver difeso i confini nazionali dall'immigrazione illegale». Giorgia è pronta a partire per la Sicilia, insomma. E così il centrodestra unito si ritrova in piazza e nella Pontida da Oltre Stretto in cui si terranno decine di incontri e convegni non solo sulla giustizia ma anche su lavoro, immigrazione, salute, ambiente, infrastrutture. Titolo: «Gli italiani scelgono la libertà».

L'ex ministro dell'Interno è soddisfattissimo che gli alleati lo appoggino. C'era rimasto davvero male all'idea che venisse lasciato solo e diceva: «Io sono sempre stato solidale in tutto con Silvio e con Giorgia». Ora loro ricambiano.

Non solo, Salvini si dice pronto in caso il suo partito tornasse al governo a rifare tutto quanto: «Ho riletto tutto quello che abbiamo fatto. Io non è che lo rifarei, lo rifarò. Secondo me, non è stato commesso nessun reato, quindi non dovrei essere processato né io né nessun altro». Parole che sembrano far riferimento al fatto che Salvini non ha intenzione di chiamare il premier a processo: «Io non dico che deve essere processato pure Conte, visto che non c'è il reato».

La kermesse di Catania rischia però di diventare un altro tentativo di spallata al governo, e come s'è visto più volte le spallate salviniste non riescono. Ma soprattutto, se non si sta bene attenti, rischia di diventare un focolaio di Covid, che è ben più pericoloso di un'udienza in tribunale.

