Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Si risolve il problema degli italiani vaccinati all'estero, ma solo in parte. L'ultimo provvedimento riguarda Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Israele. Si sta studiando, però, un ulteriore atto per validare i vaccini di chi ha ricevuto la doppia iniezione nei paesi dell'elenco D, come Qatar, Ucraina, Serbia, Corea del Sud, Emirati Arabi, per citarne solo alcuni. L'importante è che la vaccinazione sia avvenuta con...