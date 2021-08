Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA I sindacati non ci stanno a prendersi la responsabilità di convincere i lavoratori a vaccinarsi. Il loro ruolo non andrà oltre l'invito, il suggerimento, a farsi inoculare l'antidoto contro il Covid. L'obbligatorietà - dicono - non può che essere varata per legge. Nel frattempo se un lavoratore dovesse liberamente decidere di non vaccinarsi non può essere sanzionato, né con sospensioni dal posto di lavoro, né con...