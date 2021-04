Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESORDIOROMA Per la prima volta nella storia del Paese un certificato che dimostra di avere completato la vaccinazione anti Covid avrà un valore legale. Da oggi, per spostarsi nelle regioni rosse e arancioni sarà necessario mostrarlo. Si chiama certificato verde o, se preferite l'inglese, green pass. Il capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, ha inviato una direttiva a tutte le prefetture in cui ricorda l'introduzione del...