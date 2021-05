Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA La riflessione è in corso al Ministero della Salute. E dalle Regioni c'è chi spinge in questa direzione. Per convincere gli italiani a vaccinarsi anche con AstraZeneca, può essere utile concedere il green pass già dopo due settimane dalla prima dose. Questo per evitare che in molti si tirino indietro non solo e non tanto per l'irrazionale diffidenza alimentata dagli approfondimenti svolti da Ema, dopo rarissimi casi di...