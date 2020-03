La pace è finalmente possibile in Siria, in particolare nell'area di Idlib, «grazie al fondamentale vertice che c'è stato giovedì tra il presidente Erdogan e Putin». E quanto alla crisi dei profughi, «la responsabilità è della Grecia, sostenuta dall'Unione Europea, che si sta comportando in modo disumano non facendoli entrare». L'ambasciatore di Turchia in Italia, Murat Esenli, prima ancora di parlare di Siria ci tiene a esprimere solidarietà e condoglianze per i morti di Coronavirus in Italia. «Assicuro da parte del mio Paese la massima collaborazione possibile».

In Siria la tregua decisa tra Erdogan e Putin non sta funzionando appieno. Ci sarebbero scontri con le forze governative, con diversi morti. Funzionerà il cessate il fuoco?

«Non tutto ancora sta andando come dovrebbe. Sarà cruciale mettere in atto il protocollo aggiuntivo al memorandum fra Turchia e Russia per la stabilizzazione e la de-escalation in Siria, nella parte che prevede fra l'altro la presenza di osservatori. Si è stabilito un corridoio di sicurezza per 6 km a nord e 6 a sud dell'autostrada che corre da Latakia a Aleppo. Dal 15 marzo partirà anche un pattugliamento congiunto turco-russo lungo questa arteria. Il vertice si è reso necessario proprio perché c'era turbolenza. La campagna militare del regime siriano aveva portato a 20mila violazioni del cessate il fuoco. Adesso la nostra aspettativa è che l'atmosfera possa cambiare».

Qual è il risultato politico del summit di Mosca?

«Il regime siriano ha capito che la Russia non intende sostenere più queste violazioni e in più noi siamo determinati a reagire se continuano le azioni militari contro Idlib».

Un effetto collaterale importante della guerra è la crisi dei profughi. Il presidente Erdogan, aprendo le frontiere, li spinge verso l'Europa?

«Tutti sembrano essere molto ansiosi di presentare l'allarme del presidente come una minaccia, cosa che in effetti non è. Stiamo cercando di spiegare ai nostri amici e alleati che non stiamo minacciando nessuno, stiamo solo rispondendo a una situazione reale che si è venuta a creare. Anzitutto, noi abbiamo dato ospitalità in Turchia a 4 milioni di rifugiati siriani, e se si considerano anche quelli in movimento lungo la frontiera, ci stiamo di fatto prendendo cura di 9 milioni di siriani».

Avete aperto o no le frontiere?

«Le frontiere sono aperte. Ma lo sono in un senso e nell'altro. Queste persone sono entrate in Turchia per decisione volontaria, cercavano la salvezza, e dopo aver messo piede in Turchia vogliono andare altrove. Questa migrazione non la provochiamo noi. E proprio per questo, quanto succede al confine con la Grecia è grave. Le regole internazionali vanno rispettate. Non si possono uccidere persone disperate che cercano asilo. La Grecia, appoggiata dagli altri membri dell'UE, sta violando i principi fondamentali del diritto internazionale. Siamo davvero sorpresi e scioccati da questa insensibilità verso i rifugiati, che contraddice i valori europei. Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha sottolineato come questo comportamento sia disumano e lui dissente. Noi concordiamo con lui».

In Europa qualcuno ipotizza la creazione di una no-fly zone nel Nord-Ovest della Siria

«Idea interessante, andrebbe discussa dai militari. Il processo di Astana è la giusta piattaforma per farlo. Bisogna persuadere il regime siriano a sedersi a un tavolo a Ginevra per lavorare seriamente a una soluzione che non sia militare. L'aspetto cruciale è la nuova Costituzione per la Siria».

L'asse tra Turchia e Russia sembra funzionare

«I nostri due Paesi sono impegnati attraverso il processo di Astana a portare la pace in Siria, nel rispetto dell'integrità del territorio siriano, sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il regime di Damasco sta però violando questa risoluzione».

L'acquisto di sistemi missilistici dalla Russia non è stato molto gradito ai partner Nato della Turchia?

«Anche il segretario generale della Nato, Stoltenberg, ha riconosciuto che i membri dell'Alleanza sono sovrani nel decidere come proteggere sé stessi. L'accordo con la Russia è il risultato di un processo lungo e complesso. Viviamo avendo come vicini Paesi impegnativi, in condizioni difficili di proliferazione missilistica che richiedono l'impiego di missili di lungo raggio per difenderci. Non solo la Turchia ha accordi di cooperazione economica con la Russia, ma per esempio anche la Germania. E in ogni caso, la Russia per noi è un partner strategico».

Marco Ventura

