«Grazie ai presidenti Mattarella e Pahor per il coraggio che hanno avuto». Raoul Pupo, docente di Storia contemporanea all'Università di Trieste e massimo storico delle foibe, considera quello di oggi «un balzo in avanti», la conclusione di un percorso di riconciliazione cominciato col vertice dei presidenti di Italia, Croazia e Slovenia a Trieste nel 2010. «La differenza è che oggi vengono affrontati i luoghi della memoria più duri, da una parte e dall'altra. Un passo in avanti nell'accettazione e nel rispetto delle memorie altrui, nei luoghi più difficili».

Quanto pesano i simboli del passato?

«Sono trascorsi molti decenni. Possiamo capire il peso simbolico di certi eventi per la memoria delle comunità nazionali. Parliamo di violenze: il 900 è stato un secolo terribile, movimenti nazionali e regimi totalitari si sono inferti tutte le ferite possibili. Ci sarà sempre qualcuno che dirà che c'è un'altra lapide, un altro monumento, un'altra foiba su cui qualcun altro deve chiedere perdono. È importante, però, che queste siano espressioni marginali, che la maggioranza delle comunità sappia fare un percorso non di condivisione della memoria, questo è impossibile, ma di accettazione delle memorie altrui. Poi c'è chi fa di più, come oggi. Chi fa il passo della purificazione della memoria' e accetta che anche nella propria memoria vi siano zone oscure. Che nessuno sia migliore degli altri».

Affermazione impegnativa

«Noi non siamo gli eredi diretti di quelli che hanno commesso le stragi. Il concetto di colpa collettiva non esiste. Cittadini di lingua italiana, croata e slovena che vivono in pace a Trieste nel 2020 hanno memorie di genitori e parenti che hanno sofferto, ma non condividono responsabilità individuali o dei movimenti. Attribuire una colpa collettiva è una mostruosità. Di quei massacri, dell'imbarbarimento dei costumi noi dobbiamo liberarci, e l'atto molto coraggioso dei presidenti significa che bisogna finirla con le colpe collettive per cui gli altri devono chiederci scusa. Viviamo nel presente...».

Per quale dei due presidenti sarà più pesante il gesto di oggi?

«Per tutti e due. Ci troviamo davanti a simboli che vengono rifiutati o perché falsi, o perché del nemico. Il passo coraggioso consiste nel dire: erano i nostri nemici, adesso è finita. Le istituzioni sono spesso arrivate in ritardo, ora fanno un balzo in avanti, specie rispetto alle popolazioni di frontiera. Alcuni rimangono perplessi e si capisce, meno accettabile è che vi siano cultori delle memorie divise».

Ma ci saranno ancora strumentalizzazioni?

«Assolutamente sì, è successo di recente e succederà ancora. È una delle eredità negative del passato. Il gesto dei presidenti è un vaccino. Non so se i vaccini funzionino al 100 per cento, ma Le memorie vanno conservate integralmente, vanno salvate. Le identità delle comunità e terre di frontiere vivono di memorie, ma devono rispettare le diversità».

Marco Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA