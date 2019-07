Grandine a Nordest e incendi in Sardegna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Grandine in Veneto, fuoco in Sardegna e Puglia, tromba d'aria nel Napoletano. Ieri è stata un'altra giornata di passione sul fronte maltempo. In Sardegna si sono vissuti momenti di paura tra i turisti sul litorale di Orrì, la spiaggia cittadina di Tortolì, sulla costa centro orientale. Un incendio, sospinto dal maestrale, ha minacciato una ventina di abitazioni che sono state evacuate. Sgomberati in tutta fretta anche un agriturismo e due campeggi. Il fumo denso che si è levato dalle colline retrostanti il litorale ha invaso dapprima i...