Grandi opere, l'incognita Toninelli Le imprese: «Non si fermi lo sviluppo»

LE INFRASTRUTTUREVENEZIA «Le grandi opere vanno studiate e analizzate tutte. La Tav? Quello che è giusto lo faremo e quello che non è giusto no». Così parlò Danilo Toninelli, neo-titolare delle Infrastrutture, ieri all'uscita dal suo primo Consiglio dei Ministri. Parole che confermano la volontà del nuovo governo, quanto meno per la parte pentastellata, di rimettere in discussione i dossier ereditati dai predecessori.I LAVORILa lista per il Veneto è piuttosto sostanziosa: la Pedemontana arrivata al 46%, il Mose che fatica a vedere...