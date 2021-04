Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRANDI NAVIVENEZIA Grandi navi via dal Bacino San Marco a Venezia, sicuramente via dal Canale della Giudecca, forse fuori dalla laguna, anzi no. Intanto da giugno tutto come prima.Il disegno di legge annunciato il primo aprile prima da quattro ministri, che ora sono rimasti in due, ovvero il titolare delle Infrastrutture Giovannini e della Cultura Franceschini ha concluso la prima fase di discussione in commissione al Senato. Venerdì...