Grandi navi, Toninelli: «Marghera non esiste» Il Prefetto: «Ci ascolti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOVENEZIA Marghera «non esiste», Malamocco è stata esclusa per «ragioni ambientali», quindi la scelta del nuovo porto crocieristico sarà tra Chioggia e Lido San Nicolò. Ma siccome, anche se si deciderà entro giugno, ci vorrà tempo sia per costruire il nuovo approdo delle navi bianche che per rendere praticabili via d'acqua alternative al Bacino di San Marco e alla Giudecca, già martedì prossimo si riunirà il ricostituito gruppo di lavoro del 2017, quello composto da Capitaneria di Porto, Provveditore interregionale alle...