Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CROCIEREMESTRE Via libera alle navi da crociera a Marghera, almeno nel breve e medio periodo. Per la prospettiva lunga, invece, ci sarà un concorso di idee per un terminal fuori dalla laguna, evitando definitivamente il transito davanti San Marco. È la decisione assunta ieri da quattro ministri del governo di Mario Draghi per «tutelare un patrimonio storico-culturale non solo italiano ma del mondo intero».I titolari della Transizione...