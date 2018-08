«Grande gioia mi risulta difficile crederci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Questo premio mi dà tantissima gioia, è qualcosa di così grande che mi risulta difficile credere di averlo ricevuto», ha detto Alessio Figalli commentando l'assegnazione della medaglia Fields. Il riconoscimento, della portata di un Nobel, «è un grande stimolo per il futuro, che mi motiverà a continuare a lavorare nei miei settori di ricerca per cercare di produrre studi di altissimo livello». Soddisfazione, emozione e soprattutto una grande riconoscenza, da parte di Figalli, all'Italia e in particolare alla Scuola Normale di Pisa,...