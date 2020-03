LA STORIA

Il principe Carlo dopo sette giorni è uscito dall'autoisolamento al quale era stato obbligato dopo essere risultato positivo al coronavirus ed avere avvertito lievi sintomi della malattia. Anche la consorte, Camilla, pur non essendo risultata positiva al Covid-19 ha intrapreso un analogo periodo di autoisolamento.

Un portavoce di Clarence House, riporta la Bbc, ha riferito che l'erede al trono britannico è in buona salute ed è uscito dalla quarantena dopo avere consultato il suo medico. Ora seguirà le restrizioni imposte dal governo. Il principe Carlo ha trascorso la settimana di autoisolamento nella sua dimora di Birkhall, in Scozia, nei pressi della tenuta di reale di Balmoral, nella quale la Duchessa di Cornovaglia proseguirà l'autoisolamento fino alla fine della settimana, anche se nel suo caso il test della scorsa settimana ha dato risultato negativo.

Ma resta alta la preoccupazione, in questi giorni, per la royal family più longeva della storia. La regina Elisabetta ha 94 anni e il duca di Edimburgo suo consorte ne compirà 99 anni a giugno. E seppure fonti vicine alla famiglia reale confermano che la regina «sta bene» le precauzioni non sono mai troppe. Confinata nel castello di Windsor accanto ai fidatissimi consiglieri, la regina vive per il momento separata Filippo, chiuso da mesi nella tenuta di Sandringham, nella contea del Norfolk.

