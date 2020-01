IL GIALLO

GRADISCA Non è ancora il risultato definitivo, ma in base a un primo «macroscopico» esame, l'autopsia sul corpo di Vakhtang Enukidze, il migrante georgiano di 38 anni detenuto nel Cpr di Gradisca d'Isonzo e morto in ospedale giorni fa, non confermerebbe il decesso a causa di percosse. A confermarlo è Lorenzo Cociani, medico legale del Garante dei detenuti, che se prudentemente spiega che «per avere un quadro completo degli esami occorrerà attendere l'esito degli esami tossicologici e istologici», parla tuttavia di una «buona notizia», che segue «varie boutades che sono state quanto meno inopportune». A confermare le parole di Cociani è l'avvocato Riccardo Cattarini, il legale che rappresenta il Garante: «La morte è stata imputata a un edema polmonare, si tratta di capire cosa l'abbia provocato. Ma non ci sono segni evidenti di percosse». Dunque, ha aggiunto, «non ci siamo opposti alla sepoltura». Inutile «sollecitare ulteriori approfondimenti». L'esito placa le polemiche dei giorni scorsi su un presunto pestaggio e rende più sfumata l'immagine di un Cpr simile a un luogo di punizione, anche se il procuratore di Gorizia, Massimo Lia, invita alla «prudenza»: «Non escludiamo al 100% cause di tipo violento».

