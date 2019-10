Governo e M5S-Pd appesi al 38% Ma Conte: «Il patto andrà avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Non sarà il voto di oggi in Umbria, anche se Matteo Salvini parla di «avviso di sfratto», a decidere il destino del governo rosso-giallo. Ha ragione Giuseppe Conte a dire che «non è un test nazionale». E' però innegabile che le elezioni umbre rappresentano il primo banco di prova, il primo vero esame nel Paese reale, sia per l'esecutivo, sia per l'alleanza tra 5Stelle, Pd, Leu da cui Matteo Renzi si è chiamato fuori, pur confermando il sostegno al candidato governatore Vincenzo Bianconi.Né Luigi Di Maio, né Nicola...