Governo diviso sugli sbarchi

IL CASOROMA La replica di Matteo Salvini non si è fatta attendere: dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, - «senza le navi della missione Sophia tornano le Ong. Quello che sta succedendo si sarebbe potuto evitare» - il leader del Viminale convoca il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza. Prima risponde a via XX Settembre: «La missione Sophia recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia. Le navi militari non possono fornire servizio taxi delle Ong». Poi, nel corso della...