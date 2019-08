«Governo di garanzia ed elezioni nel 2020» Ma Zingaretti dice no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «È folle votare subito, serve un governo di garanzia. Le elezioni potranno esserci già nel 2020, ma prima bisognare evitare l'aumento dell'Iva». Matteo Renzi in queste ore continua a ripetere alle sue truppe, specialmente a quelle in Senato, ragionamenti di questo tipo. Nella testa dell'ex premier c'è dunque un governo tecnico che non sarebbe un Conte bis («Per me il sedicente avvocato del popolo era ed è e sarà imbarazzante», ripete sempre), ma un esecutivo con meno grillini possibili nei ministeri chiave e con...