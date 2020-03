IL CASO

ROMA Alla fine sono servite un'ordinanza della Protezione Civile e una circolare del ministero dell'Interno per spiegare, ma soprattutto per omogeneizzare ed imporsi sui provvedimenti più diversi presi dalle amministrazioni regionali e locali dopo il decreto del presidente del consiglio di sabato notte. Finita l'emergenza Covid-19 se c'è un tema che rischia, forse, di finire nei cassetti del confronto politico, sono le ulteriori richieste di autonomia differenziata di molte regioni del centronord che, messe alla prova, hanno dimostrato di faticare non poco ad accettare le indicazioni provenienti dal governo.

L'IRA

Non che l'esecutivo non abbia le sue responsabilità per come sono state comunicate le misure, solo a tarda notte e dopo una ridda di bozze circolate tra le amministrazioni locali e finite sui giornali. Una fuga di notizie - simile a quella avvenuta in occasione della decisione di chiudere le scuole - della che ha scatenato l'ira del presidente del Consiglio quando, dopo le due di notte, è sceso nella sala stampa di palazzo Chigi e ha definito «inaccettabile» la diffusione di notizie prima che venissero approvate. La lentezza, e anche le tante incertezze che hanno alla fine portato alla decisione di chiudere - o socchiudere - la Lombardia e le undici province del Veneto, hanno prodotto l'assalto ai treni e la corsa a scappare dalle zone poste sotto controllo provocando la reazione delle regioni del centrosud.

Polemiche furiose che non solo mandano in soffitta quel minimo di spirito bipartisan che si era creato nei giorni scorsi, ma che di fatto disattendono l'invito fatto pochi giorni fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. D'altra parte quando un presidente di regione come Zaia arriva a mettere in dubbio «il supporto scientifico» che è alla base delle decisioni del governo di chiudere undici province venete, si rischia solo di dar fiato ai campanili. Se il governatore del Veneto protesta e vorrebbe lo stralcio della zona rossa imposta dal governo, di diverso avviso è il collega lombardo Attilio Fontana che si aspettava «misure più rigide» perchè «purtroppo la gente non si rende conto». Posizioni diverse che non impediscono agli otto presidenti di regione di centrodestra di mettersi insieme e firmare una sorta di appello al governo affinchè apra «un tavolo di confronto». Un'iniziativa molto politica che non aiuta, anche se il presidente del Consiglio Conte nella conferenza stampa notturna annuncia un incontro con l'opposizione sui temi del decreto economico che dovrebbe andare in aula dopo l'approvazione - prevista in settimana - della nota che aggiorna il Def e rende da subito disponibili 7,5 miliardi.

A mugugnare sono stati però anche gli amministratori di centrosinistra. «Milano, piaccia o no, è il cuore del Paese», sostiene il sindaco Beppe Sala. «Ho ascoltato il Presidente del Consiglio lamentarsi della fuga di notizie. Non va bene, infatti, che il sindaco e il Prefetto di Milano sappiano di queste norme dai media». Duro anche il governatore dem, Stefano Bonaccini secondo cui il decreto notturno contiene «alcune ambiguità che hanno creato incertezze fra cittadini, imprese e lavoratori».

La tensione si è in parte stemperata nella serata dopo un vertice nella sede della Protezione Civile alla quale hanno preso parte oltre al capo e commissario per il coronavirus Angelo Borrelli, i ministri della Sanità e degli Affari regionali Roberto Speranza e Francesco Boccia. Al termine della riunione il ministro della Sanità ha rinnovato l'appello ai cittadini a osservare le norme indicate dal governo: «Il messaggio di fondo resta lo stesso: abbiamo bisogno di una grande collaborazione tra istituzioni e cittadini. Non basta un decreto», ha sottolineato il ministro ricordanso anche la campagna social io resto a casa.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA