Gloria e Marco, l'ultima telefonata e il cancello chiuso

L'ANNIVERSARIOdal nostro inviatoCALDIERO (VERONA) «Sto per andare in cielo e da lassù vi aiuterò...», promise Gloria abbracciata al suo Marco, durante la straziante telefonata di addio a mamma Emanuela e papà Loris. Era la notte fra il 13 e 14 giugno 2017 e la Grenfell Tower di Notting Hill stava ardendo come una torcia, ma un anno dopo non è andata bruciata la speranza di verità e giustizia per quella immane strage. Proprio grazie alle chiamate dei due giovani architetti veneti, infatti, è emerso un elemento che potrebbe rivelarsi...