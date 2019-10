Gloria e Marco in mille pagine la verità sul rogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCENDIOVENEZIA Per i familiari di Gloria Trevisan e Marco Gottardi è arrivato il momento della dolorosa verità. In particolare gli avvocati della 26enne di Camposampiero, morta insieme al 27enne di San Stino di Livenza nel tragico rogo della Grenfell Tower a Londra nella notte fra il 13 e 14 giugno 2017, ieri hanno ricevuto copia del rapporto sulla fase 1 del processo, incardinato davanti alla commissione d'inchiesta indipendente istituita dal Governo allora guidato da Theresa May. I legali di tutte le parti costituite nel giudizio hanno...