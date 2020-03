IL CASO

NEW YORK «It's the economy stupid!» Il ritornello che i presidenti americani si ripetono ogni volta che devono ripresentarsi alle elezioni risuona nella testa di Donald Trump più forte degli appelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre il suo Paese viene indicato come il probabile «nuovo epicentro dell'epidemia» del coronavirus, Trump ventila la possibilità di allentare le severe misure restrittive adottate una settimana fa per limitare l'espandersi del contagio: «La cura non può essere peggiore della malattia, l'America sarà presto riaperta per fare affari» ha promesso in una conferenza stampa lunedì sera. E ieri mattina ha rincarato la dose: «Vorrei riaprire l'economia americana in tempo per Pasqua» ha detto alla Fox.

I TEMPI

Pasqua é fra 17 giorni, il 12 aprile, una data troppo vicina per gli esperti che prevedono che il picco dei contagi dovrebbe avvenire entro le prossime due-tre settimane, cioé proprio intorno a Pasqua. Troppo vicina, poi, se si ascolta quel che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto ieri, e cioé che le infezioni negli Usa stanno crescendo «grandemente». La portavoce Margaret Harris ha informato che nelle precedenti 24 ore l'85% dei nuovi casi era avvenuto fra l'Europa e gli Usa e il 40% di quelli si era verificato negli Usa. Dati che peraltro gli stessi americani confermano, soprattutto i governatori degli Stati più esposti (California, New York, Washington, Illinois, Michigan, Texas, Florida, Louisiana, Maryland). Sono oramai quasi 51 mila i malati negli Usa (erano mille solo dieci giorni fa) e il numero dei morti sfiorava ieri sera i 700. Nello Stato di New York i casi di contagio erano a tutto ieri 26 mila e di questi 15 mila nella sola città di New York: «I casi raddoppiano ogni tre giorni» ha detto il governatore Andrew Cuomo, la figura pubblica più visibile e seguita sul palcoscenico di questa crisi nazionale.

IL PROTAGONISTA

Cuomo è in netta polemica con Trump, anche se conserva sempre nei suoi confronti un tono di rispetto. Il suo scatto nel reagire al virus è stato spesso paragonato alle lentezze e agli errori dell'Amministrazione Trump, tanto che sui social è esploso l'hashtag PresidentCuomo. Ma Cuomo piace perché è anche severo con i disobbedienti che non rispettano l'ordine di restare isolati, molto umano con le vittime, pieno di ammirazione per chi combatte in prima linea e incoraggiante sul futuro. Insomma, dà l'impressione di essere un vero leader. Ieri poi le differenze con il presidente sono diventate anche più evidenti, quando ha messo in chiaro di non condividere la fretta di Trump rispetto alla crescita economica: «Il primo obiettivo è quello di salvare vite umane» ha cominciato Cuomo, che ha poi aggiunto: «Se si tratta di scegliere fra la salute pubblica e l'economia, nessun americano dirà di scegliere l'economia a costo di vite umane».

In questa reazione comunque Cuomo non è solo, e se la maggior parte dei governatori repubblicani preferisce combattere in silenzio per non irritare il presidente, di cui è ben noto il carattere permaloso, non tace il governatore repubblicano del Maryland, Larry Hogan: «Noi ascoltiamo gli scienziati e i medici, e dicono cose quasi all'opposto del presidente. Cioè, non siamo nella stessa lunghezza d'onda del presidente». Peraltro ieri Trump avrebbe dovuto sentirsi rassicurato in questo suo timore per l'economia. Le borse sono infatti volate, in attesa del voto di una legge di stimolo che Camera e Senato sono vicinissimi ad approvare e che dovrebbe pompare nell'economia circa 2 mila miliardi di dollari, in soccorso sia alle imprese che alle famiglie.

Anna Guaita

