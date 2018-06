Gli Usa mettono fretta a Kim «Il disarmo entro due anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NEGOZIATONEW YORK «È stato un lungo viaggio, ma oggi possiamo tutti sentirci molto più protetti rispetto al giorno in cui sono stato eletto. Il mondo ha fatto un grosso passo indietro da una possibile catastrofe nucleare. Dormite tranquilli stanotte». Donald Trump in crisi di astinenza da Twitter si è rifatto ieri con una bordata di messaggi, spediti a bordo dell'Air Force One che lo riportava a casa dall'incontro di Singapore. È toccato invece al segretario di Stato Mike Pompeo moderare l'ottimismo, ricordando il peso del lavoro che...