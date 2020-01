Gli Usa accusano l'Iran: «Hanno colpito l'aereo»

LA SCIAGURA

NEW YORK L'aereo caduto in prossimità di Teheran la mattina di mercoledì potrebbe essere stato abbattuto da un missile terra aria di fabbricazione russa, operato dall'artiglieria iraniana. Il sospetto che circolava fin dalle prime ore del disastro che ha ucciso tutti i 176 passeggeri, è ora una deduzione condivisa tra i tecnici del Pentagono che stanno setacciando le poche informazioni disponibili. L'Iran ha cercato di raccontare l'episodio come un problema tecnico sofferto dall'aereo soltanto sei minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran, e ha citato come evidenza un supposto dietrofront del pilota per tornare alla base di partenza. I racconti dei testimoni e i dati satellitari mostrano invece un'altra versione: il velivolo ha preso fuoco all'istante; le fiamme erano troppo vaste per essere causate da una semplice esplosione di uno dei motori, e la caduta è stata verticale a terra, nel campo in prossimità di un luna park. Il presidente Trump ha ammesso di avere una sua ipotesi personale sull'accaduto, condivisa tra l'altro da molti dei collaboratori con i quali si è consultato, e che non prevede una caduta accidentale, ma un errore commesso dall'«altra parte», e cioè dalla contraerea iraniana.

GLI ESPERTI

Gli esperti statunitensi pensano che il razzo che avrebbe colpito l'aereo sia uno dei vettori da tre metri ospitati dal lanciamissili Tor-M1 di fabbricazione russa, così come accadde all'aereo militare ucraino abbattuto dai separatisti filo-russi a luglio di cinque anni, con l'utilizzo di un sistema Buk, anche questo fabbricato in Russia. Mosca ha venduto 29 Tor-M1 all'Iran nel 2.007, parte di un pacchetto di acquisti di 700 milioni di dollari firmato due anni prima dalle due amministrazioni. Era ancora buio a Teheran quando il Boeing 737 della Ukraine International Air diretto a Kiev ha decollato, con a bordo un nutrito gruppo di élite di studenti di ingegneria iraniani, 63 cittadini canadesi, e poi passeggeri dalla Germania e dall'Afghanistan.

I missili contro le basi militari Usa in Iraq erano stati lanciati solo quattro ore prima. Le autorità militari iraniane potrebbero aver commesso l'errore madornale di non interrompere il traffico aereo civile, o di averlo ripristinato troppo presto nel clima di tensione che deve aver seguito l'attacco, mentre ci si aspettava una possibile rappresaglia statunitense. L'operatore del lanciarazzi potrebbe aver preso un abbaglio quando ha avvistato l'aereo che si trovava ad appena 270 metri di quota credendo in un contrattacco nemico, o l'ordine affrettato potrebbe essere venuto dalla catena di comando.

RESPONSABILITÀ

Sono stati gli ucraini i primi ad avanzare il sospetto di un abbattimento da parte di un missile. I militari del governo di Kiev conoscono bene il Tor-M1 e ne hanno sperimentato l'efficacia nelle schermaglie armate sul confine occidentale con la Russia. I tecnici dell'aviazione civile ucraini avevano pensato in alternativa allo scontro in volo con un drone, o all'esplosione di una bomba all'interno della carlinga avvenuta nel corso di una missione terroristica. Le autorità di Teheran continuano a negare la loro responsabilità nell'accaduto, e la popolazione scossa dagli avvenimenti dell'ultima settimana fa fatica ad orizzontarsi, specialmente di fronte alle notizie contraddittorie che vengono diffuse dalla locali agenzie di stampa. É infatti ancora vivo nella memoria collettiva il ricordo dell'abbattimento del volo Iran Air 655 nel 1988 e la morte di tutti i 299 passeggeri a bordo, a mezzo di un missile lanciato dall'incrociatore statunitense Vincennes che incrociava le acque del Golfo Persico. Gli iraniani non hanno mai bevuto la ricostruzione degli Stati Uniti di quel disastro come un episodio accidentale, e ancora oggi sono convinti che un atto di guerra trentadue anni fa sia stato taciuto per compiacere la potenza del loro primo nemico al mondo.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

