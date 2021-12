IL FOCUS

ROMA C'è un buco nel sistema di difesa degli italiani dall'assalto della variante Omicron. Non c'è immunologo o epidemiologo che non sostenga che senza la terza dose di vaccino aumentano i rischi di essere colpiti in modo pesante dal Covid. Eppure, un'importante fetta della popolazione, pari a circa 4 milioni di persone, al momento non può essere immunizzata con il richiamo o booster. Sono i ragazzi dai 12 ai 17 anni che tra l'altro, al pari dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, non vengono risparmiati dai contagi. Anzi. Ma l'Ema, l'agenzia del farmaco europea, non ha ancora dato il via libera alle autorità sanitarie dei vari Paesi dell'Unione per procedere con la somministrazione della terza dose. Da qui lo stallo. Fonti dell'agenzia europea fanno sapere: «Al momento non è in corso una valutazione. Ci penseremo e vedremo se ci sono le condizioni per l'approvazione». Potrebbe essere tardi, però. Il contagio corre tra i più giovani, specie nelle scuole e bisognerebbe intervenire al più presto.

Lo sa bene il governo, che è tornato alla carica l'altro giorno con il ministro Roberto Speranza e anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, uno dei primi a battersi perché venisse liberalizzata la data per la terza dose: 150 giorni, senza limiti di età. «Faccio un appello», dice D'Amato, «affinché si definisca la fascia dei 12-17enni perché attualmente è una finestra non coperta dalla dose di richiamo. Stiamo attendendo la decisione dell'Ema». E ancora: «Notiamo che il virus sta correndo nelle fasce non vaccinate. Credo che questo tema dovrebbe essere affrontato rapidamente. So che l'Ema sta lavorando e il ministro della Salute è sensibile a questo tema. Parliamo nel Lazio di almeno 400mila persone». E, appunto, «di 4 milioni a livello nazionale». Di questi, almeno un milione potrebbero fare la terza dose a gennaio: il grosso delle vaccinazioni infatti (partite ad inizio giugno per gli esami di maturità) è stato fatto tra luglio e agosto.

Nell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) è stato rilevato che l'efficacia dei vaccini anti Covid contro la forma sintomatica e asintomatica dell'infezione scende dal 74 percento al 39 percento a 5 mesi di distanza dall'inoculazione della seconda dose. Nonostante tale significativa riduzione, resta tuttavia elevata la protezione dalla malattia severa, pari al 93 per cento entro i 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale di base e all'84 per cento oltre i 5 mesi (rispetto ai non vaccinati). Grazie alla dose di richiamo o booster, in base ai dati diffusi dell'Iss, l'efficacia nel prevenire la diagnosi di positività al Coronavirus e i casi di malattia severa salgono rispettivamente al 77 percento e al 93 percento.

Analisi epidemiologiche condotte in Israele hanno inoltre evidenziato che la terza dose abbatte fino a 9/10 volte il rischio di malattia grave a mesi di distanza dalla conclusione del ciclo base. Numeri che valgono per gli adulti, ma anche per i ragazzi: è vero che, in generale, la forma di contagio tra gli under 18 è più lieve, ma è vero anche che specie sotto le feste di Natale i ragazzi entrano in contatto con i nonni, i parenti, gli amici quando vanno ad una festa. Una potenziale bomba, dalla quale non siamo protetti.

