GLI STUDIROMA In smart working quattro statali su dieci non hanno garantito la piena continuità dei servizi all'utenza. È tempo di bilanci per il lavoro agile nella Pa dopo che il ministro Renato Brunetta ha annunciato il ritorno al lavoro in presenza negli uffici pubblici: Palazzo Vidoni punta a limitare al 15 per cento la quota di dipendenti impiegati da remoto. I dati sulla resa dei lavoratori pubblici smartati in emergenza arrivano...