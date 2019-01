Gli stranieri che fanno appello saliti del 550%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Di migranti, di fatto si parla, anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E non solo perché i ricorsi in Cassazione sono aumentati del 550 per cento, per effetto della legge che ha abolito il ricorso in appello in caso di bocciatura delle domande di protezione internazionale. Il primo presidente della Corte, Giovanni Mannone, comincia ricordando il settantesimo anniversario della proclamazione della dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, preceduta di un anno dalla nostra Costituzione e sottolinea che «Evitare ogni regressione...