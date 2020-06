LA GIORNATA

ROMA Il premier Giuseppe Conte aprirà stamattina gli Stati Generali a Villa Pamphilj con un primo obiettivo chiaro: evitare di dare l'impressione di inaugurare una passerella o una colossale perdita di tempo. Per questo la giornata inaugurale degli Stati Generali ruoterà intorno ad un obiettivo: dare subito prova di un governo che si prepara a ben investire i 172 miliardi che l'Italia potrebbe ricevere dall'Unione Europea.

È uno snodo decisivo sul fronte europeo, con il Consiglio Ue in programma la prossima settimana. Il premier già da domani proverà a convincere i partner europei non solo a non ridimensionare il piano presentato dalla Commissione Europea ma anche a concedere già nel 2020 un'anticipazione dei fondi.

Di qui la presenza a Villa Pamphilj dei massimi vertici europei. Ursula von der Leyen dirà che il recovery fund è una occasione irripetibile per l'Italia, ma servono riforme e investimenti. E spiegherà come il nostro Paese può sfruttare al meglio questo piano con appunto le riforme. Il presidente del consiglio europeo Charles Michel invece parlerà nel dettaglio dei negoziati senza escludere che possano essere chiusi soltanto in autunno

Intanto Villa Pamphili è pronta per il grande appuntamento anche se molti degli interventi agli Stati Generali saranno in videoconferenza: l'appuntamento voluto dal premier Giuseppe Conte si adegua ai tempi del Covid e vede, nella prima giornata, la partecipazione dei vertici Ue e delle più importanti istituzioni economiche internazionali praticamente solo via web.

SPAZIO ALL'ECONOMIA

Insieme ai ministri, che siederanno con il presidente del Consiglio nella sala degli stucchi, ci sarà il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. L'appuntamento vede l'esclusione dei giornalisti: telecamere e taccuini potrebbero avere il via libera all'accesso solo in occasione della conferenza stampa finale o di alcuni punti stampa al termine delle giornate di lavoro.

L'atmosfera dovrebbe così essere più simile a quella di un seminario, con spazi per l'approfondimento. Gli ospiti comunque saranno tenuti a rispettare le norme anti-Covid: misurazione della temperatura all'ingresso, distanze di sicurezza e niente buffet (sarà offerto da bere e qualche stuzzichino).

Ad aprire i lavori della prima giornata, alle 10.20, una breve dichiarazione del premier. Subito dopo il presidente del Consiglio prenderà la parola David Sassoli, a capo del Parlamento Europeo, mentre alle 11.00 toccherà a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, seguita (alle 11.30) da Paolo Gentiloni, commissario all'Economia. Ancora da confermare la partecipazione del numero uno della Bce, Christine Lagarde. Alle 12.30 interverrà Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo.

I lavori riprenderanno alle 14.30 con un taglio più economico con il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco che sarà seguito dal segrtario dell'Ocse Angel Gurria e dalla direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgeva. Intorno alle 16.30 la parola passerà a tre prestigiosi economisti che insegnano in America come Raffaella Sadun, Olivier Blanchard e John van Reen. Dopo la pausa di domani, gli Stati Generali riprenderanno lunedì con una relazione di Vittorio Colao.

Diodato Pirone

