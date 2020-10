LO SCENARIO

ROMA Un nuovo autunno caldo, con proteste che si diffondono in ogni parte d'Italia: parte Napoli, continua Torino, esplode Milano, con lancio di molotov e grossi petardi. I cortei si muovono non appena le saracinesche si abbassano, dimenticando ogni distanziamento o protezione. Nel capoluogo campano in migliaia, tutte le sere, si riuniscono per raggiungere il palazzo della Regione. Di spontaneo, in queste manifestazioni, sembra esserci ben poco: è come se un corteo passasse il testimone all'altro. Gli analisti dell'intelligence sono certi che esista una precisa regia politica. In questi giorni, infatti, la chiamata alle armi arriva da centinaia di sigle, hashtag mai sentiti prima: improbabili categorie del commercio, molti agitatori infiltrati, strategia unica. Oggi l'appuntamento è nella Capitale, a piazza Cavour, indetto da chissà quale lavoratore. Gli estremisti di destra, ultrà e Forza nuova, confermano di essere pronti a entrare in azione. La criminalità organizzata lavora per mantenere salda la sua posizione.

I CARC RIVENDICANO

Ma di fronte a quella che definiscono una dittatura sanitaria con regole liberticide, non vogliono perdere la loro parte di scena anche i centri sociali. Tanto che, ieri, a scoppio ritardato, gli antagonisti dei Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo) hanno rivendicato la loro presenza durante la guerriglia napoletana. «L'aspetto decisivo non è stabilire il ruolo che hanno avuto i fascisti, la camorra o i centri sociali - hanno scritto -. La mobilitazione è espressione della resistenza spontanea delle masse popolari al procedere della crisi economica e dell'emergenza sanitaria in corso».

In questo scenario, il Viminale non può che manifestare preoccupazione per la rabbia e la frustrazione che montano in chi si sente derubato del lavoro. Temono anche che le diverse manifestazioni possano essere strumentalizzate e diventare l'occasione per provocatori e infiltrati per mettersi in mostra. Un po' quello che è accaduto ieri sera dal nord al sud del paese, con le forze dell'ordine che hanno scelto di non intervenire, in modo da evitare scontri ancora più pesanti. Tutto questo mentre dagli 007 è arrivata anche l'indicazione di prestare maggiore attenzione alla protezione del premier e dei ministri.

«La questione dell'ordine pubblico è diventata molto sensibile e vanno disinnescate le situazioni più a rischio» spiegano fonti qualificate degli apparati di sicurezza. Perciò, già in questi giorni sono state messe in campo una serie di azioni preventive e in ogni caso, viene ribadito, «non saranno tollerati eccessi». Digos al lavoro, dialoghi serrati con le categorie degli esercenti. Come già due giorni fa, anche ieri il premier Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione di manifestanti davanti a Montecitorio, domani vedrà i sindacati e dagli esponenti del governo continuano ad arrivare assicurazione che i ristori ci saranno e al più presto.

NEGOZI DISTRUTTI

A Torino, in 400 hanno lanciato bombe carta e si sono scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a distruggere le vetrine dei negozi e a saccheggiare i negozi, segno evidente che non poteva trattarsi di commercianti. Nella mattinata erano stati i tassisti a portare le loro proteste in strada, occupando piazza Castello. A Trieste sono stati lanciati fumogeni contro la prefettura. A Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura e poi le hanno lasciate a terra come in un cimitero di stoviglie, a Catania hanno tirato bombe carta, a Treviso in mille hanno sfilato in corteo, a Viareggio giovani hanno bloccato il traffico e lanciato fumogeni e petardi. A Milano un centinaio di persone ha fatto esplodere grossi petardi e una molotov contro un'auto dei vigili, distruggendo qualsiasi cosa trovassero davanti al loro passaggio. Stesse scene durante la notte a Catania, Verona, Salerno.

Non solo, quindi, le grandi città, ma anche i piccoli centri sono in stato di agitazione. E questo apre il fronte a un altro problema: la presenza insufficiente di personale delle forze dell'ordine, maggiormente impegnato a contenere le proteste nelle metropoli. La linea del ministero dell'Interno è quella di disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio. E, in caso di violenza, ci sarà massima fermezza.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA