Gli sconfitti: «Non protesti chi finora si è lamentato»

I COMMENTIMESTRE «Abbiamo sostenuto una campagna referendaria difficilissima. Il Comune di Venezia ha messo il bavaglio e sono piovute fake news da tutte le parti. E poi c'è stata l'acqua alta che ha distolto l'attenzione». Duro il commento di Gian Angelo Bellati, presidente del Movimento per lautonomia di Venezia, di fronte al mancato raggiungimento del quorum nel referendum per la separazione tra Mestre e Venezia: «Ora chi si lamenta che le cose vanno male non protesti più, mentre i fautori dell'unione dimostrino che sono in grado di...