ALTA PADOVANA I carabinieri sono andati a colpo sicuro. L'esposto anonimo arrivato in Procura indicava indirizzi e nomi delle ditte di sfruttatori. Era scritto a mano in un italiano incerto, con una grafia infantile. Con tutta probabilità l'autore della denuncia è lo stesso ragazzo cinese che ha accettato di raccontare tutto agli investigatori dell'Arma abbattendo quel muro di omertà eretto dai suoi connazionali, tutti clandestini, scoperti a lavorare nei laboratori tessili di Santa Giustina in Colle e Camposampiero.

Lui ha candidamente ammesso di aver dovuto accettare ritmi di lavoro massacranti in cambio di una paga da fame. Ma era difficile immaginare che il compenso fosse calcolato a cottimo. Gli era stato promesso un centesimo di euro per ogni capo di abbigliamento lavorato. Ad una media di dieci ore di lavoro al giorno avrebbe potuto raggranellare dai 300 ai 400 euro al mese. Gli sono bastati pochi giorni di lavoro per dire basta a quell'ignobile forma di sfruttamento.

Proprio grazie alle sue ammissioni i carabinieri di Camposampiero, spalleggiati dai colleghi del Gruppo tutela lavoro di Venezia e dalla Guardia di finanza di Cittadella, sono riusciti ad inchiodare alle sue responsabilità la titolare delle due attività Liyu Chen, 37 anni, domiciliata a Santa Giustina in Colle, arrestandola con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e utilizzo di manodopera irregolare. Domani l'imprenditrice cinese comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida. Il sostituto procuratore Silvia Golin non vuole concederle sconti nonostante la donna sia incensurata: «Evidenzia - scrive il pm nella richiesta di custodia cautelare in carcere - una personalità criminale e pericolosa. Agisce in totale spregio della normativa a tutela dei lavoratori e di quella sanitaria originata dalla pandemia in atto».

Nei due capannoni ridotti a tuguri oltre venti cinesi clandestini lavoravano in condizioni igienico sanitarie inaccettabili, senza alcun tipo di protezione. Tra loro anche alcune mamme, curve sulle macchine da cucire con i neonati in braccio. Lunghissimo l'elenco delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e della normativa per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. Sono state elevate sanzioni penali per complessivi 290mila euro e amministrative per 120mila euro.

Con l'unica eccezione del ragazzino coraggioso i lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno sono arrivati a negare persino l'evidenza spacciandosi per volontari, senza alcuna forma di retribuzione, e dipingendo l'imprenditrice come una benefattrice meritevole di riconoscenza per il vitto e l'alloggio che assicura ai connazionali. C'è chi ha addirittura spiegato come il nome di Liyu Chen comparisse in tutte le chat di cittadini cinesi alla ricerca di un lavoro e di un alloggio. Una sorta di ufficio di collocamento per clandestini.

