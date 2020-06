GLI SCENARI

VENEZIA Si voterà (a quanto pare) il 20 settembre. A Ferragosto sotto l'ombrellone, per quanto ben distanziati, qualcuno raccoglierà le firme, qualcun altro farà campagna elettorale a caccia di preferenze. Ma in Veneto, oltre a Luca Zaia, quali saranno i contendenti alla poltrona di Palazzo Balbi? A più di tre mesi dal voto, gli scenari sono tutt'altro che definiti. Facile che alla fine tutto si ricomporrà, ma ad oggi nei corridoi della politica veneta si narra di desideri di strappi e di calcoli non solo e non tanto per un pugno di seggi in più, ma soprattutto per frenare l'avanzata dei competitor interni. E questo è un discorso che riguarda esclusivamente la Lega.

I SONDAGGI

«Si votasse domenica prossima, noi correremmo volentieri da soli», confida un alto papavero della Lega. I rumors che arrivano da Roma e da via Bellerio sono i seguenti: Zaia ha raggiunto talmente tanti e tali consensi nei sondaggi (l'ultimo lo dava al 91%) che la Lega rischia di uscirne malconcia. Già nel 2015 - prima di Vaia, prima del coronavirus - la lista Zaia Presidente era arrivata in testa alla classifica con il 23% dei voti, seguita dalla Lega (all'epoca ancora Nord) al 17,8%. Stavolta la lista del presidente si appresta a fare cappotto e ad umiliare tutti gli altri. Lega compresa. Non solo: se i sondaggi saranno confermati, i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni potrebbero avere risultati molto lusinghieri. E la preoccupazione di via Bellerio è che la lista della Lega possa arrivare addirittura terza dopo la lista Zaia e dopo i Fratelli. Il che, in Veneto, sarebbe un'umiliazione difficile da sopportare. Di qui la tentazione: correre da soli, simulare una spaccatura da ricomporre in vista delle Politiche e prima ancora nella formazione della giunta al Balbi.

IL CENTROSINISTRA

Lo scenario preoccupa più di tutti il centrosinistra di Arturo Lorenzoni, convinto di conquistare più seggi rispetto agli attuali in considerazione del fatto che il Movimento 5 Stelle stavolta capitanato da Enrico Cappelletti potrebbe precipitare: se cinque anni fa il candidato governatore dei pentastellati Jacopo Berti aveva sfiorato il 12% e la lista si era attestata sul 10%, ora si teme il dimezzamento dei voti. Il punto è che se Fratelli d'Italia e Forza Italia corressero da soli, non in coalizione con la Lega, i posti a disposizione dell'opposizione andrebbero suddivisi per più partiti e al centrosinistra - Pd e Veneto che Vogliamo - resterebbe molto poco, sicuramente meno del previsto. Il centrodestra si spaccherà? I navigati della politica lo escludono, ma i segnali testimoniano il malessere. I leghisti farebbero volentieri a meno di Berlusconi se non altro per la sua posizione sul Mes e la disponibilità al dialogo istituzionale con il premier Conte, senza contare che sulla scelta dei candidati governatori nelle altre cinque regioni chiamate al voto ancora non c'è intesa, anche se l'accordo siglato lo scorso ottobre prevedeva Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia) in Puglia e Stefano Caldoro (Forza Italia) in Campania. Solo che il Carroccio vorrebbe la guida di una regione del Sud. È così che nelle ultime ore ha cominciato a prendere piede l'ipotesi di una corsa solitaria. Cosa che in Veneto troverebbe i leghisti entusiasti.

LA FRANTUMAZIONE

In questo scenario vanno inserite le spaccature del centrosinistra. Ieri Matteo Renzi, ad Agorà, ha detto che Italia Viva «in Toscana, Campania e Marche andrà con il Pd, in Puglia no perché c'è Emiliano che è il simbolo di un Pd che non ci piace, in Veneto e Liguria stanno discutendo». In realtà in Veneto non si è mai discusso e non si sta discutendo, perché l'orientamento dei renziani è di correre contro il Pd, non avendo condiviso la scelta di candidare a governatore il docente universitario e leader padovano di Coalizione Civica, Arturo Lorenzoni. Se non con il Pd, con chi allora? Non con Forza Italia e non Fratelli d'Italia, fanno sapere dall'entourage di Renzi: l'ipotesi di un accordo a destra per arrivare magari secondi dopo Zaia e relegare in un angolo Lorenzoni è classificato nella casella della fantapolitica, ma l'ammissione è che Italia Viva vuole lavorare con altri. Candidando chi? In pole position c'è la veronese Orietta Salemi, fuoriuscita dal Pd. Il veneziano di Camponogara Franco Ferrari, cinque anni fa eletto in consiglio regionale con la lista di Alessandra Moretti, potrebbe invece essere arruolato nella lista del Veneto che Vogliamo.

Non ancora risolta, infine, la questione della lista di Simonetta Rubinato: in ballo c'è sempre il documento sull'autonomia che il candidato governatore Lorenzoni dovrebbe firmare. E che non ha ancora siglato.

Alda Vanzan

