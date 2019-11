Gli italiani usano troppi antibiotici Così si rischiano i superbatteri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Un manifesto per chiamare all'appello i medici a un uso corretto degli antibiotici e una pagina di informazione ad hoc sul sito del ministero della Salute: l'Italia, maglia nera in Europa per il numero di morti causate da batteri resistenti, con più di 10.000 decessi ogni anno, corre ai ripari. A fare il punto sulle nuove iniziative per contrastare la diffusione dei superbatteri è stato il convegno Meno antibiotici, più efficaci, in occasione della Settimana Mondiale per l'uso consapevole di queste preziose armi contro le infezioni....