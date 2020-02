IL FOCUS

ROMA C'è il primo italiano contagiato dal coronavirus. Era tornato sull'aereo organizzato dallo Stato per rimpatriare i 56 connazionali bloccati a Wuhan. L'esame con il tampone faringeo, ripetuto su tutti quelli che erano sul Boeing atterrato a Pratica di Mare lunedì mattina, ha rilevato un caso positivo. Si tratta di un lombardo, sta bene ed è asintomatico, in questi giorni è stato ospitato alla caserma della Cecchignola, in quarantena con tutti gli altri. Si apre uno scenario intricato: cosa succede agli altri 55, riparte la quarantena? E chi ha viaggiato con lui sull'aereo organizzato dallo Stato Italiano, non solo i medici ma ad esempio il viceministro Sileri? Ancora: vanno messi in quarantena anche coloro che hanno avuto contatti con lui all'interno della Cecchignola? Al Ministero della Salute si valuta se inasprire le misure di prevenzione, magari con controlli su tutti coloro che sono arrivati dalla Cina negli ultimi 14 giorni.

Nel Milleproroghe è stato approvato un emendamento che prevede il finanziamento di 2 milioni di euro all'Istituto nazionale per le malattie infettive. Intanto, la terapia utilizzata per curare i due pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani (le condizioni sono stabili) è sperimentale: con l'autorizzazione dell'Organizzazione mondiale della sanità prevede anche l'utilizzo di antivirali usati solitamente per l'Hiv insieme a un aintinfluenzale. Di questo tipo di terapia avevano parlato inizialmente gli specialisti di un ospedale di Bangkok, successivamente anche in Cina.

Ma ripartiamo dai dati certi. L'uomo ieri è stato trasferito dalla Cecchignola all'Istituto Spallanzani, per essere sottoposto a test più approfonditi che consistono anche nelle analisi del sangue. Altra domanda: come mai solo ieri - giovedì - c'è stato questo esame, perché non farlo subito?

BOLLETTINO

L'esito del successivo test dello Spallanzani era atteso per ieri sera, ma attorno alle 20 è stato diffuso un nuovo bollettino che prendeva tempo: «Il soggetto appartenente al gruppo dei connazionali rimpatriati dall'Unità di crisi del ministero degli Esteri ed ospitato nella struttura dedicata della Cecchignola è arrivato in questo istituto alle ore 14 circa con sospetta positività al nuovo Coronavirus. Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso». Viene descritto come «asintomatico», quando è salito sul Boeing 767 non aveva la febbre. Per questo si è creato un paradosso: lo studente diciassettenne di Grado (Gorizia) aveva 38.2 di febbre ed è stato lasciato a Wuhan, perché c'era la possibilità che fossero i sintomi del coronavirus. Il giorno dopo però il test lo ha escluso e dunque ora si deve riorganizzare il suo rientro. L'uomo che invece ieri è stato portato allo Spallanzani ha viaggiato normalmente, perché stava bene. Ma in queste ore è rimasto insieme a tutti gli altri e dunque c'è il timore che possa avere trasmesso il virus agli altri se non in aereo, alla Cecchignola. Questa ipotesi però viene ritenuta poco solida per due motivi: il paziente era asintomatico ed è altamente improbabile, senza i sintomi della malattia, che vi possa essere il contagio; tutti sono stati sottoposti al test e sono risultati negativi. Con il gruppo ha viaggiato anche il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, che è anche medico e professore associato al San Raffaele di Milano. Racconta: «Io ero a bordo dell'aereo, ma sono tranquillo. Da medico, conosco le procedure che abbiamo adottato. In aereo eravamo in una sorta di zona rossa e tra noi e chi tornava da Wuhan, c'era un telo di plastica. Noi indossavamo le tute complete isolanti». Ma i 56 non potrebbero essere stati contagiati? «Tutti avevano le mascherine. E un paziente asintomatico è improbabile che trasmetta il virus. Quando hai una polmonite virale da influenza, sei infettante nel momento di acuzie. Clinicamente questo ragazzo sta bene. I tamponi faringei sono stati fatti su tutti i 56». Il tampone in un soggetto asintomatico, per rilevare nella faringe la presenza o meno del virus, allo Spallanzani ci sono anche analisi del sangue e altri approfondimenti. Ma l'esame del tampone sarà ripetuto per altre quattro volte, nei prossimi giorni, su tutti quelli rimasti alla Cecchignola.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA