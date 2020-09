«Le persone che lavorano in Vaticano generalmente sono persone di fiducia. Naturalmente, possono anche fare degli errori. Tuttavia posso dire di avere trovato nella mia esperienza personale - ovunque ho lavorato - di fiducia. A questo punto io mi domando: ma possibile che ci sia tanto marcio come viene descritto? Una riflessione forse andrebbe fatta, altrimenti in questo modo non si salva nessuno». Il cardinale Fernando Filoni, ex Sostituto alla Segreteria di Stato, si concentra sulla parola fiducia per leggere gli ultimi eventi.

La corruzione sembra un male endemico...

«La Chiesa è sostanzialmente una comunità di persone che si fidano. La fede indica proprio questo. Si tratta del primo elemento nei rapporti di lavoro e umani. Gli errori se ci sono vanno corretti come è giusto che sia, ma se si perde la linea della fiducia ecco che questa linea diventa difficile per tutti. Anche qui dentro».

C'è bisogno di riforme per pulire il Vaticano ?

«Ci sono dei principi fondamentali di trasparenza a cui tutti noi dobbiamo aderire. Si tratta di una linea generica da seguire nella pratica, nella realtà quotidiana. Insisto su questo punto perché se manca anche la fiducia stessa allora viene meno. Io penso che forse dovremmo riflettere su tanti aspetti e sono convinto che tutta la narrazione che viene fatta di una Chiesa marcia non corrisponda. Per il resto faranno il loro lavoro i magistrati».

Lei quando era Sostituto faceva investimenti?

«I criteri degli investimenti sono sempre gli stessi. Si espongono ai superiori e si opera con oculatezza».

