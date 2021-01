GLI INTERVENTI

TREVISO Sono stati una cinquantina i ricoveri necessari la notte di Capodanno negli ospedali della Marca trevigiana. Non per il coronavirus, che vede i reparti già in forte sofferenza, ma a causa dell'abuso di alcol. Decine sono infatti gli interventi da parte del personale sanitario nelle prime ore della giornata di ieri, che hanno visto un ulteriore peso andare a gravare sui pronto soccorso delle strutture sanitarie a causa di chi ha decisamente esagerato con i brindisi durante il veglione tra le mura domestiche. I controlli nel Trevigiano sono stati capillari su tutto il territorio da parte delle forze dell'ordine, che li hanno ulteriormente potenziati nelle ore notturne. Scarsissime invece le sanzioni per violazione delle norme anti contagio, ma se i trevigiani si sono dimostrati disciplinati da questo punto di vista, hanno invece meritato la maglia nera per il numero di ricoveri.

LE RICHIESTE

I telefoni delle centrali operative del 118, già messi a dura prova dalla pioggia di chiamate inerenti il Covid, hanno cominciato a squillare con ancor più veemenza subito dopo la mezzanotte di ieri. Da Treviso a molte altre cittadine e paesi sparsi su tutto il territorio provinciale sono state richieste ambulanze e automediche per assistere amici e parenti che dopo aver alzato il gomito si erano sentiti male. Una cinquantina le persone finite al pronto soccorso, uomini e donne delle età più svariate. Non solo i giovanissimi hanno infatti accusato profondi stati di malessere legati al consumo massiccio di alcolici. La maggior parte se l'è cavata con qualche ora a smaltire l'ebbrezza e una flebo ricostituente, ma per altri la situazione si è presentata più seria. Diverse persone sono infatti state soccorso sull'orlo del coma etilico, vittime di gravi intossicazioni. Nessuno tuttavia ha riportato conseguenze gravi.

LE VERIFICHE

Due le sanzioni elevate dalla polizia locale di Treviso nei confronti di altrettanti automobilisti scoperti nella notte a violare il coprifuoco senza valido motivo, poiché rientravano a casa da cene in abitazioni private. Per entrambi ai 400 euro di multa è stata aggiunta la maggiorazione di un terzo della somma poiché si trovavano alla guida. La situazione nella Marca è però rimasta sempre tranquilla, con più di un centinaio di persone identificate senza tuttavia contestazioni nei loro confronti. Nel capoluogo come pure nelle altre città non si sono registrati disordini legati al Capodanno nonostante i controlli serrati. E se i trevigiani hanno rispettato i divieti di spostamento imposti dalla zona rossa, anche il massiccio impiego di fuochi d'artificio e petardi non ha provocato feriti né incidenti gravi. Ha invece trascinato con sé aspre polemiche, dal momento che anche nei diversi comuni in cui l'uso di esplosivi era espressamente vietato decine di persone alla mezzanotte sono scese in strada con miccette e giochi pirotecnici, scatenando la reazione di molti proprietari di animali fuggiti o spaventati.

Serena De Salvador

