GLI INTERVENTIPADOVA La loro Africa. Medici con l'Africa Cuamm (acronimo che sta per Collegio universitario aspiranti medici missionari), fondato a Padova nel 1950, è tra le maggiori organizzazioni non governative sanitarie italiane per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un'ottica di sviluppo, battendosi per un diritto umano fondamentale: quello della salute per tutti. È grazie al Cuamm che in Sud Sudan nel 2007 prende avvio l'intervento di riabilitazione dell'ospedale di...