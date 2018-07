CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIATENE Si continua a cercare in Attica, tra le macerie lasciate dalle fiamme, mentre il bilancio ufficiale parla di almeno 80 morti e «decine di dispersi» e il governo di Atene lancia un piano straordinario per affrontare l'emergenza incendi. Non c'è pace soprattutto tra le rovine di Mati, il villaggio balneare amato dagli ateniesi spazzato via dai roghi, dove volontari, militari e vigili del fuoco continuano a setacciare casa per casa alla ricerca di eventuali altre vittime, o ciò che purtroppo ne resta. Le fiamme hanno...