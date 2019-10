«Gli indipendentisti catalani non possono decidere per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il dialogo in Catalogna è possibile. Ma prima di tutto bisogna che lo trovino tra i catalani stessi perché gli indipendentisti sono meno della metà». Dopo sei giorni di scontri, con le strade di Barcellona invase dalle barricate, 182 feriti e 54 arresti, Alfonso Dastis, Ambasciatore spagnolo in Italia, resta «ottimista» ma «preoccupato». Il caos creatosi a partire da lunedì, dopo le sentenze di condanna ai 9 leader indipendentisti per i fatti che portarono alla dichiarazione unilaterale di fine 2017, è risolvibile. «Ora sta...