IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il decreto Ristori, come lo ha battezzato il governo, è in vigore. Le categorie coperte sono 53, ma ad alzare la voce sono i settori che sono rimasti fuori. Il comparto delle cerimonie parla di una manina che li avrebbe escluso all'ultimo minuto dall'elenco. La Cna sostiene che ad essere rimaste fuori sarebbero addirittura 100 mila imprese del comparto ristorazione, tutte quelle che cioè non fanno somministrazione: le pizzerie a taglio, le gastronomie, le rosticcerie, le piadinerie, le gelaterie. Nel governo già si inizia a ragionare su un allargamento dei codici Ateco, i condici che permettono di individuare e classificare le attività economiche. Al ministero dello Sviluppo economico sono stati destinati 50 milioni di euro per allargare le platee delle imprese beneficiarie. Ma si tratta di risorse limitate. In realtà il Tesoro ha ancora a disposizione dei fondi. Il deficit autorizzato per quest'anno è del 10,8%, per adesso risulta un disavanzo del 10,7%. Lo 0,1% che avanza sembra poca cosa, ma in realtà si tratta di 1,7 miliardi di euro. Ma il problema non sono soltanto i settori rimasti scoperti. Anche sugli importi dei ristori qualche voce inizia a levarsi. Per comprenderlo basta spulciare le stesse tabelle predisposte dal Tesoro e dal ministero dello Sviluppo economico. Un ristorante che si trova nella categoria fatturato «fino a 400 mila euro», registra in media dei ricavi do 9.744 euro al mese. L'indennizzo medio sarebbe di 5.173 euro. I ristoranti che fatturano tra 1 e 5 milioni di euro, in media hanno ricavi per 138 mila euro mensili e otterrebbero, invece, un ristoro di 25.694 euro. Un Bar senza cucina con un fatturato fino a 400 mila euro, dichiara ricavi mensili in media di 6.800 euro, a fronte di un ristoro di 2.941 euro.

L'ULTIMA VERSIONE

Nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, intanto, sono spuntate anche nuove norme. Per esempio quella che allarga lo smart working ai lavoratori che hanno un figlio in quarantena fino a 16 anni di età. Così come, grazie ad uno stanziamento di 85 milioni di euro, sarà coperto il fabbisogno di computer e di connettività di tutte le scuole. O almeno ne è certa la Ragioneria generale dello Stato che nella relazione tecnica del provvedimento spiega che «dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche, conclusasi lo scorso primo settembre 2020, le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi», ma che con i fondi appostati si potrà «soddisfare l'intero fabbisogno».

Un altro capitolo è quello che riguarda la manovra di bilancio, formalmente approvata in consiglio dei ministri il 18 ottobre scorso «salvo intese». Oggi potrebbe esserci un nuovo passaggio del testo in consiglio dei ministri. In realtà l'intenzione del governo era far precedere la manovra da un altro decreto legge già ribattezzato «decreto novembre». Ma date le poche risorse avanzate dal «decreto ristori» l'idea sarebbe ormai stata accantonata. Non solo. La manovra potrebbe avere necessità di un nuovo scostamento di bilancio dopo quello di 23 miliardi autorizzato dal Parlamento. Anche in questo caso sarebbe la conseguenza degli indennizzi concessi alle imprese, in parte coperti con risorse che avrebbero dovuto finanziare la manovra (i risparmi di spesa delle precedenti misure). L'occasione potrebbe essere colta per rafforzare il fondo da 4 miliardi per i ristori del 2021 alle imprese, in modo da permettere aiuti più consistenti e un allargamento dei beneficiari.

Andrea Bassi

