GLI INCARICHIMADRID Le donne, si sa, sono esperte in mission impossible. E per il suo esecutivo minoritario, che con 84 deputati dei 350 della Camera cercherà di navigare a fine legislatura, il premier socialista Pedro Sanchez si è affidato a un governo dei migliori, a schiacciante maggioranza femminile, con personalità indipendenti e, al contrario che in Italia, fortemente europeista: 11 dei 17 ministri sono donne, con profili tecnici, di rodata esperienza nell'amministrazione dello Stato o nelle istituzioni europee, femministe che non...