VENEZIA Adriano Biasion, Tobia De Antoni, Leonardo Lovo, Federico Schiavon e Loris Zaniolo. In rigoroso ordine alfabetico: sono i protagonisti veneti della condanna di ieri, chi più e chi meno coinvolti nell'inchiesta Camaleonte di marzo 2019.

Non erano certo comprimari, nell'architettura disegnata dalla procura Antimafia di Venezia - che ieri è stata suggellata dalla sentenza in abbreviato - i due amici Adriano Biasion e Leonardo Lovo: assieme al veneziano Federico Semenzato (a processo nel troncone padovano) costituivano lo snodo locale dell'associazione criminale calabrese che, grazie a imprenditori come loro, veneti, in apparenza per bene, era riuscita a stringere i suoi tentacoli sul tessuto socio economico della regione. È il fenomeno dei presunti onesti, persone che per paura, convenienza, potere, oppure soltanto per i schei si sono venduti ai boss, diventando loro complici. Ed è, questo, il risvolto più preoccupante emerso in tutte le recenti inchieste sulla criminalità organizzata a Nordest. Legato alle false fatture per ripulire i soldi della ndrangheta anche il coinvolgimento di Federico Schiavon, 67 anni di Padova e Loris Zaniolo, sessantenne Curtarolo. Profili puliti e vite come tanti, fino allo scoppio dell'inchiesta Camaleonte. Una volta nella morsa della ndrina, i due imprenditori non avevano potuto far altro che mettere le proprie aziende a disposizione di quegli affari illeciti.

Era il volto violento di quella cosca, invece, Tobia De Antoni 41 anni, nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) ma residente a Fossalta di Portogruaro. nel Veneziano. «Braccio operativo» , lo dipingeva l'ordinanza del gip. In pratica, il picchiatore. Un nome, il suo, già conosciuto alle forze dell'ordine: nel 2011 era stato coinvolto in una truffa dal 600mila euro smascherata dai carabinieri di Treviso per cui era stato condannato a due anni e mezzo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Riuscendo ad ottenere codici fiscali intestati a persone inesistenti e aggiungendo altra documentazione fasulla, era riuscito ad aprire diversi conti correnti in Uffici postali del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, della Puglia e della Basilicata. Tra il 2009 e il 2010, grazie a questo originale escamotage, l'istituto bancario che erogò i prestiti per conto delle Poste ha visto volatilizzarsi ben 422 mila euro. (n.mun.)

