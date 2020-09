LE REAZIONI

VENEZIA Complimenti, ma con un consenso così plebiscitario Luca Zaia non ha più scuse. Può e deve mettere in campo decisioni coraggiose per superare la pesante crisi economica da Covid.

«Faccio a Luca Zaia i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro per il terzo mandato alla guida della Regione. A lui i veneti hanno confermato piena fiducia, riconoscendogli una larghissima maggioranza - la nota di Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto -. Questa nuova legislatura regionale prende avvio in un momento cruciale per il futuro del territorio, che impone di prendere decisioni coraggiose e lungimiranti. Tre i temi su cui focalizzarsi: maggiore sinergia tra pubblico e privato; autonomia differenziata con una Regione con più poteri; la capacità di promuovere progetti per l'integrazione e il sostegno delle filiere produttive. Confindustria Veneto è a disposizione del presidente e della nuova giunta per riprendere al più presto il confronto avviato».

«Serve un progetto vero di rilancio del Veneto, Zaia ha il grande consenso per farlo - osservano i vertici di Assindustria Venetocentro Maria Cristina Piovesana (che è anche vice presidente a livello nazionale) e Massimo Finco -. La sua è una grande investitura popolare, che comporta al tempo stesso una grande responsabilità per prendere decisioni, anche impopolari, ma lungimiranti che il Veneto attende e di cui ha bisogno, sulle infrastrutture e la mobilità, sull'ambiente e il ciclo di gestione dei rifiuti, gli investimenti in competitività, ricerca e innovazione, la sussidiarietà pubblico-privato, il capitale umano».

Il leader della Confartigianato regionale Agostino Bonomo chiede subito «una task force per superare il Covid-19 e dare rilancio alla nostra economia. Serve un impegno straordinario in particolare su due obiettivi: l'autonomia ovviamente, ma anche l'uscita dalle secche economiche post coronavirus. Il primo passo è completare velocemente la squadra di governo. Poi bisogna partire col confronto col governo in una collaborazione partecipata che ha dato risultati eccellenti nella fase acuta della pandemia, agendo in sinergia anche con le altre regioni del nuovo triangolo industriale».

«Lavoriamo insieme per dare slancio ai pilastri del Patto per lo Sviluppo. Puntiamo su infrastrutture e figure specializzate per ridare fiato alle imprese», avverte il presidente della Cna del Veneto, Alessandro Conte. «Ha vinto il Veneto che ha un solo obiettivo: crescere - dice Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto -. Ora tutti gli eletti facciano squadra per raggiungere, oltre all'agognata autonomia, altri traguardi sul fronte infrastrutturale». Marco Michielli (Federalberghi Veneto): «La prima regione turistica d'Italia (18 miliardi di contributo al Pil veneto) deve essere messa in grado di poter ripartire già nel 2021».

