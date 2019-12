Gli impiantisti: «Gli scialpinisti stiano lontani dalle piste battute»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO La stagione sciistica è appena partita ed è già tempo di parlare di sicurezza e prevenzione degli incidenti. È un vero appello congiunto quello lanciato da Anef l'associazione degli impiantisti - e dal Soccorso alpino, un monito rivolto soprattutto a chi pratica scialpinismo. La raccomandazione è quella di evitare le risalite lungo le piste battute, in particolare nei momenti in cui potrebbero essere in azione i mezzi che preparano i tracciati, come la notte. «Ci arrivano sempre più segnalazioni di scialpinisti che invadono le...