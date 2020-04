GLI IMPEGNI

VENEZIA Variati, Baretta e Martella: i tre sottosegretari veneti accolgono l'appello inviato al governo dai sette sindaci dei capoluoghi di provincia della loro regione. «Il Governo ha deciso di stanziare 3,7 miliardi di euro per i Comuni e le Province che verranno suddivisi secondo criteri giusti, in stretto accordo con l'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani» ha detto Achille Variati anticipando quanto contenuto nel Decreto aprile per aiutare gli enti locali alle prese con «disallineamenti fra quanto previsto nei bilanci approvati a fine 2019 e ciò che realmente potranno incassare a fronte dei minori introiti derivanti dalle tassazioni come Imu, Tasi, Tari e Tassa di soggiorno per le città ad altissima vocazione turistica». Per ciascuna imposta, assicura Variati, «il Governo assieme ai Comuni intende verificare, con una proiezione, a quanto ammonterà la mancanza di entrate, per evitare buchi di bilancio».

I FINANZIAMENTI

Un Decreto aprile che lavora su un discostamento di 55 miliardi, come ha detto Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'Economia e che prevede un allungamento della cassa integrazione, un innalzamento a 800 euro per partite Iva e lavoratori autonomi, «mentre stiamo lavorando ad un piano speciale per il turismo con la possibilità di riavvio del settore e ammortizzatori». E a proposito di turismo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella commenta i dati di Veneto Lavoro. «Nella regione l'emergenza ha determinato gravi difficoltà economiche: calano tutte le tipologie contrattuali e il turismo ha lasciato sul terremo moltissime posizioni. Ci stiamo occupando di questo a livello nazionale - ha detto - ma penso che anche dalla Regione Veneto ci sia bisogno di prestare una qualche attenzione al turismo. Vedo che altre Regioni si stanno mobilitando e penso che il Veneto dovrebbe indicare qual è la strada che vuole mettere in campo perché il sistema produttivo possa essere sostenuto. Ritengo che questo possa essere oggetto di un lavoro comune, con un patto che individui le azioni strategiche anche tenendo conto delle specificità venete».

Sul fronte economico ci sono poi i prestiti bancari per le piccole imprese attraverso semplice autocertificazione. «Come ministero dell'Interno - ha detto Variati - stiamo vagliando perché c'è il rischio infiltrazioni mafiose che possono approfittare della crisi delle imprese». Impegno anche sul fronte fallimenti, fermi fino al 30 giugno per effetto del Cura Italia, al fine di studiare percorsi di accompagnamento per le aziende coinvolte.

I CONTROLLI

Dall'esponente del Viminale i dati sui controlli che descrivono un Veneto diligente: il 95% dei fermati ha infatti rispettato i divieti. A livello regionale dal 10 marzo al 21 aprile a fronte di 388.641 persone controllate, 13.222 sono state sanzionate e 6.076 denunciate. Mentre su 268.570 esercizi commerciali verificati, 366 le irregolarità. Da parte di tutti poi l'impegno, malgrado la difficoltà, a celebrare il 25 Aprile.

r.ian.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA