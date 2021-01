Impegni. Super-impegni. Né anticipabili né rinviabili. Sono gli impegni del ministro Bonafede. E sono così impegnativi questi «impegni istituzionali» che, al netto del fatto che non impediscono al ministro di andare alla Camera a fare la sua relazione mercoledì, senza il pericolo che qualcuno lo impallini perché i rossogialli a Montecitorio la maggioranza ce l'hanno, non gli consentono di essere presente mercoledì nell'aula del Senato. E infatti, la relazione sull'«amministrazione della giustizia» del Guardasigilli slitterà probabilmente a giovedì prossimo a Palazzo Madama. Lo spostamento lo deciderà la riunione dei capigruppo, in agenda domani, e dovrebbe essere appunto legato a impegni di Bonafede.

E pensare che, nei giorni scorsi, i grillini amici di Bonafede, temendo il peggio, non facevano che dire: «Non si può rinviare la relazione di Alfonso»? Rinviarla per evitare di arrivare subito alla conta sul governo Conte e la giustizia giustizialista appare a tutti, e anche al premier, non il terreno più adatto per attrarre voti di delusi di centrodestra e di socialisti alla Nencini. Ma ra sono arrivati - per fortuna! - gli «impegni istituzionali» improrogabili di Bonafede e si è anche capito quali sono: prendere altre 24 ore per trovare i Responsabili, finora carenti, disposti a votare per il governo Conte. Ed effettivamente è un bell'impegno.

Mario Ajello

