«Gli farei passare tutti i giorni in un reparto grandi ustionati»

Il professor Paolo Crepet, laurea in Medicina e specializzazione in Psichiatria a Padova, è appunto medico psichiatra, ma è anche un noto sociologo, educatore, saggista, opinionista. È in questo suo multiforme ruolo che gli chiediamo un commento in merito alla vicenda di Verona e, soprattutto, alla decisione del Tribunale per i Minorenni di Venezia.Come valuta la sospensione del processo e la messa alla prova per tre anni di un 17enne, imputato di omicidio volontario aggravato?«Dipende da cosa si vuole fare. La messa alla prova è uno dei...