GLI ESPERTI

VENEZIA «Solo quando si è in piena emergenza allora si chiede aiuto agli geologi. Certo esiste la Protezione civile che fa un lavoro egregio, ma solo di fronte a pesanti situazioni. Quello che manca è una cura costante del territorio e non solo nei momenti più drammatici». Lo denuncia Pietro Zangheri, presidente della sezione Nordest di Sigea, la Società italiana di geologia ambientale che non risparmia critiche sulla gestione del patrimonio ambientale. «Siamo di fronte ad un evento che non ha nulla di eccezionale, quello di cui non si discute è la mancanza di un progetto continuativo di lotta al dissesto idrogeologico. Non è un caso che la Regione Veneto, incredibilmente, abbiamo smantellato la propria Direzione Geologia lasciando andare in pensione il personale senza rimpiazzarlo. E così evidente che tutto è lasciato in mano alla Protezione civile che agisce sull'istante, ma non ha nei suoi compiti, quello di gestire la manutenzione del territorio».

Quella di Zangheri è una dura presa di posizione che fa fronte all'emergenza in atto in tutto il Veneto e nel resto del' Nordest. «Ciò che avviene anche in queste ore - sottolinea - è frutto di anni di disattenzione da parte delle istituzioni. Qui, non è questione di destra o di sinistra, ma dell'assenza di interventi costanti, precisi e coordinati a difesa del suolo e dell'ambiente. Quello che servirebbe sarebbero interventi a medio, lungo termine per combattere il dissesto idrogeologico del nostro Paese, ma ciò non avviene. E non sempre si risolve tutto auspicando o teorizzando nuove infrastrutture, basterebbe solo avere più cura del territorio, dalla montagna alle coste».

