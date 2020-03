IL GOVERNATORE

VENEZIA Sono entrambi leghisti, alla guida di due regioni del Nord alle prese con un'emergenza sanitaria di cui non si ha memoria. Eppure la reazione di Attilio Fontana e Luca Zaia di fronte al nuovo Dpcm che ha chiuso tutta la Lombardia e mezzo Veneto è differente. Fontana avrebbe preferito misure più rigide circa «il cosiddetto distanziamento sociale». Zaia, invece, ha bocciato come «esagerata e inopportuna» la decisione di definire area rossa le province di Venezia, Padova, Treviso, tanto da chiederne, per ora invano, lo stralcio. Questo non significa che il Veneto non rispetterà le nuove prescrizioni: «Saremo responsabili e leali», dice Zaia. Ma le critiche rimangono.

LA CRITICA

Ieri mattina, dopo una riunione dell'Unità di crisi del Veneto nella sede della Protezione civile a Marghera, il governatore Zaia ha spiegato ai giornalisti perché non condivide, nella forma e nella sostanza, il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La forma: «È arrivato prima sui siti dei giornali che a noi». La sostanza: «Le province del Veneto devono uscire dalla zona rossa».

«Abbiamo avuto il decreto quando ormai tutti già ce l'avevano - ha detto il presidente della Regione del Veneto - Non è lesa maestà. Il problema è che un decreto così importante in bozza, andrebbe secretato, elaborato, osservato e, dopodiché, per evitare psicosi e panico, andrebbe diffuso quando strutturato, consolidato, definito e soprattutto deciso come deve essere comunicato». «Ci sono molte domande sull'applicazione di questo Dpcm che ci arrivano dai cittadini. Le leggi non possono essere precise al millimetro, però è altrettanto vero che un decreto così importante deve togliere alcuni dubbi. Dubbi che noi volevano chiarire, ma non ci è stato possibile. Abbiamo sempre dimostrato senso di responsabilità, senso delle istituzioni e senso del lavoro di squadra, che vogliamo dimostrare anche oggi. Non è tempo di polemiche politiche, però è pur vero che c'è molto da ridire sull'aver tagliato il Veneto a metà».

LA RELAZIONE

In nottata il governatore aveva scritto una lettera al premier Conte allegandogli una relazione del Comitato tecnico-scientifico veneto che chiedeva di togliere le tre province venete dalla zona rossa: «L'ho mandata alle due del mattino. Poi ho scoperto che avevano già deciso, firmato e fatto tutto». La relazione spiegava che i cluster presenti in Veneto sono tutti ospedalieri, con l'eccezione di Vo', il comune padovano dove 3500 abitanti erano stati sottoposti il 22 febbraio al tampone: 66 i positivi, pari al 2,4%. «Ora - ha detto Zaia - abbiamo il campione dei primi mille sul totale degli abitanti che si sono riaffidati ad una nuova analisi: il dato è precipitato allo 0,05%. Vuol dire che la tecnica di trovare il contagio, andare a cercare tutti i contatti, isolare gli eventuali positivi, paga. Roma si metta la mano sulla coscienza perché o ci si fida di un comitato scientifico del governatore oppure no». Durissimo il giudizio dei tecnici: Non si comprende il razionale di una misura che appare scientificamente sproporzionata all'attuale andamento epidemiologico».

LA RICHIESTA

Zaia ha sottolineato che non spetta a lui «dare interpretazioni di un provvedimento che non è farina del nostro sacco. Non ci chiamiamo fuori, non facciamo gli scaricabarili, ma ognuno deve riconoscere la paternità di quello che fa. Volevamo metterci del nostro, non ci è stato possibile. Ho sentito l'ultima volta il governatore della Lombardia Fontana e dell'Emilia-Romagna Bonaccini alle 2,30 di oggi ed eravamo ancora convinti, prima di vedere la sorpresa della conferenza stampa del presidente Conte, che ci fosse la possibilità di arrivare al mattino». «Noi veneti non ci siamo mai tirati indietro, io non mi sono mai permesso di dissentire, anche se c'erano misure che a volte avrei fatto in un'altra maniera - ha detto Zaia - Ma questo decreto per un'interpretazione ha bisogno minimo di una circolare attuativa. Tutto magari ha una ratio, ma per noi veneti, in questo momento no». Zaia ha garantito «responsabilità e leale collaborazione» dal Veneto, ma ha anche chiesto «chiarezza definitiva sul supporto scientifico».

LE REAZIONI

«Al posto di Zaia sarei più prudente - ha detto il sottosegretario al ministero dell'Economia, Pier Paolo Baretta (Pd) - Il fatto che ci venga detto che la situazione sanitaria in Veneto è al momento sotto controllo non significa che il rischio di diffusione del virus sia scomparso». «È triste vedere l'opposizione solitaria del governatore Luca Zaia, mentre i suoi colleghi, anche dello stesso partito, invocano rigore - ha detto la deputata del M5s Francesca Businarolo - La settimana scorsa chiedeva di aprire le scuole, ora non salga ulteriormente sulle barricate. In questo momento serve unità, non messaggi ambivalenti».

«Il presidente Zaia ha dato fino ad oggi prova di equilibrio e ragionevolezza e, dunque, sono abbastanza sconcertanti le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore e non in linea con la fermezza mantenuta fino a questo momento. È indispensabile non mandare messaggi contrastanti ai cittadini. La situazione è grave e ci sono delle regole che vanno assolutamente rispettate», ha detto Alessia Rotta, vicecapogruppo del Pd alla Camera.

Contrastanti i commenti sulla pagina Facebook del governatore dopo la diretta dalla sede della Protezione civile: tra chi appoggia la posizione di Zaia, c'è anche chi ha rialnciato chiedendo la chiusura di tutto il Veneto per salvare prima la salute e, di conseguenza, l'economia.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

