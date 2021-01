L'ANALISI

VENEZIA Reputation Science, la società leader in Italia nell'analisi e gestione della reputazione, ha condotto uno studio sulle dichiarazioni di virologi, medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 20 novembre al 17 dicembre 2020 in tema di vaccino per il Covid-19. Le dichiarazioni rilasciate ai media, che si sono moltiplicate sul web, sono state analizzate attraverso l'utilizzo di un indice numerico. I principali risultati hanno fatto emergere una sostanziale omogeneità delle opinioni. Unica eccezione Maria Rita Gismondo, che ha espresso diverse perplessità ma che registra un basso volume di contenuti. Anche Andrea Crisanti, dopo i dubbi iniziali, è tornato nell'alveo; è sempre lui inoltre che raccoglie il più alto numero di citazioni sul web.

«Siamo passati - ha detto Auro Palomba, presidente di Reputation Science - dalla presenza di una moltitudine di voci incoerenti sugli effetti della pandemia e sui modi di contrastarla ad una coesione di fondo dimostrata da tutti gli esperti sull'importanza dei vaccini. Anche le voci inizialmente scettiche indicano adesso il vaccino come strumento fondamentale di lotta al Covid19. Questa coesione ha restituito alla verità scientifica il proprio primato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA